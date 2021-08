Crisis in Poolse regeringscoalitie

De conservatieve regeringscoalitie in Polen is dinsdag uit elkaar gevallen nadat premier Mateusz Morawiecki de leider van een kleine coalitiepartij de wacht had aangezegd. Dat betekent vooralsnog niet dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Jaroslaw Gowin, die ook vicepremier is, noemde de stap het einde van de samenwerking. Gowin en zijn partij lagen al langer overhoop met de populistische en zeer conservatieve partij Recht en rechtvaardigheid (PiS), de grootste partij in Polen. De aanleiding voor de huidige ruzie is een voorstel voor een volgens Gowin ‘drastische’ belastingverhoging.

Ook een wetsvoorstel dat zou zorgen voor een minder divers media-aanbod is Gowin en zijn partij in het verkeerde keelgat geschoten. Duizenden Polen gingen dinsdag de straat op in tientallen steden om te protesteren tegen het voorstel dat er volgens tegenstanders toe kan leiden dat de regeringskritische en populaire nieuwszender TVN24, in Amerikaans eigendom, zijn vergunning verliest. Het parlement stemt woensdag over het wetsvoorstel.

Het vertrek van Gowin betekent niet automatisch dat de regering valt, aangezien daarvoor een vertrouwensstemming in het parlement nodig is. De partij van Gowin heeft daarin tien van de 460 zetels en er zitten nog meer partijen in de regeringscoalitie. Een regeringswoordvoerder zei dat hij er niet van overtuigd is dat de regering haar meerderheid verliest.