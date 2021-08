Waddenvereniging: IPCC-rapport schetst nog slechter beeld Wadden

Het maandag uitgebrachte IPCC-rapport over klimaatverandering schetst een nog slechter beeld voor de Wadden dan eerder werd voorspeld voor het gebied, concludeert de Waddenvereniging dinsdag. In het rapport van een panel van de Verenigde Naties worden meer extreem weer en een veel sneller stijgende zeespiegel voorspeld dan waar tot nu toe rekening mee werd gehouden. Alle reden volgens de Waddenvereniging om geen aardgas en zout meer te winnen in het gebied.

In een eerder rapport van de Waddenacademie werd in het slechtste scenario rekening gehouden met een verlies van 38 procent van de wadplaten in de Waddenzee. Volgens het IPCC-rapport zal de zeespiegel nog verder stijgen, en dat betekent een nog groter verlies van de wadplaten, aldus de Waddenvereniging. Daar halen miljoenen vogels voedsel uit de zeebodem, dat daarvoor twee keer per dag droog moet komen te liggen. Daarvoor telt elke millimeter, stelt de vereniging. Het nieuwe rapport zet volgens de Waddenvereniging alle seinen op rood voor het winnen van aardgas en zout onder de Waddenzee, omdat dit juist zorgt voor een daling van de bodem.

Op 15 september debatteert de Tweede Kamer over het toestaan van gaswinningen. De Waddenvereniging schrijft ‘ervan uit te gaan dat de conclusies van het IPCC-rapport consequenties hebben voor de gebruiksruimte bij bestaande winningen én dat er in elk geval geen nieuwe winningen meer vergund zullen worden’. Volgens de vereniging is stoppen met gas- en zoutwinning ‘de meest makkelijke en logische stap’ om te voorkomen ‘dat het zwartste scenario werkelijkheid wordt’.