Uitstoot energiebedrijven VS stijgt in snelste tempo in 30 jaar

De uitstoot van broeikasgassen door de Amerikaanse energie-industrie neemt sterk toe, nu nutsbedrijven steeds meer kolen gebruiken om het economisch herstel uit de coronacrisis bij te benen. Als de uitstoot ook de komende maanden op het huidige niveau blijft, zal sprake zijn van de sterkste toename in dertig jaar.

Volgens gegevens van de Amerikaanse overheid, die dinsdag werden vrijgegeven, zullen koolstofemissies dit jaar met 7 procent toenemen tot bijna 4,9 miljard ton. Dat zou de grootste toename zijn sinds zeker 1990.

Het aandeel steenkool in de zogeheten energiemix in de VS stijgt naar 23 procent van 20 procent vorig jaar. Dat komt mede door de hoge aardgasprijzen die nutsbedrijven ertoe aanzetten meer kolen te gebruiken.

Het rapport uit de VS volgt kort op de publicatie van het document van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Daarin wordt gewaarschuwd dat als er geen drastische maatregelen worden genomen om de uitstoot te beperken, de aarde de komende twee decennia met 1,5 graden Celsius zal opwarmen met alle gevolgen van dien.