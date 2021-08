Reuters: Regering-Biden komt met plan voor schonere luchtvaart

De Amerikaanse regering werkt in stilte aan een plan om de luchtvaart schoner te krijgen. Tegen 2050 zouden vliegtuigen daarbij niet meer op fossiele brandstoffen mogen vliegen, maar 100 procent op brandstoffen uit hernieuwbare bronnen, meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Duurzame vliegtuigbrandstof wordt gemaakt van grondstoffen zoals bak- en braadolie en dierlijke vetten. De biobrandstof is momenteel goed voor een minuscuul deel van het totale gebruik van brandstof in de luchtvaartindustrie.

Het plan om fossiele brandstoffen in de sector af te zweren is onderdeel van breder beleid van het Witte Huis om klimaatverandering te bestrijden. De regering onder leiding van president Joe Biden heeft de afgelopen dagen zijn inspanningen om de Amerikaanse economie te hervormen opgevoerd. Washington kwam onder meer met plannen om klimaatvriendelijke infrastructuuruitgaven te stimuleren. Ook werden autobedrijven aangespoord meer in te zetten op elektrisch rijden.

Duurzame vliegtuigbrandstof

De regering-Biden overweegt steun aan plannen voor de ontwikkeling en productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in de moeilijk te elektrificeren luchtvaartindustrie te elimineren.

Naast de Verenigde Staten probeert ook Europa manieren te vinden om de productie en toepassing van SAF te stimuleren. De biobrandstof is vooralsnog twee tot vijf keer zo duur als kerosine.