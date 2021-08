Senaat VS akkoord met 550 miljard voor infrastructuur

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het omvangrijke pakket investeringen in infrastructuur ter waarde van 550 miljard dollar, omgerekend bijna 470 miljard euro. De miljarden zullen worden uitgegeven aan het verbeteren van wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Samen met eerder goedgekeurde investeringen komt het totaal op circa 1 biljoen (1000 miljard) dollar.

De goedkeuring door de Senaat betekent een duidelijke overwinning voor de Amerikaanse president Joe Biden. Uiteindelijk stemden 69 senatoren in met het plan, wat betekent dat ook veel Republikeinen instemden. De Democraten en de Republikeinen hebben ieder vijftig zetels in de Senaat.

De goedkeuring volgde na maanden van onderhandelingen. Het debat in de Senaat verliep ook bijzonder stroperig. Vooral Republikeinen die tegen het pakket waren, vertraagden het proces. Na de Senaat is het aan het Huis van Afgevaardigden om met het plan in te stemmen.

Een amendement om de manier waarop belasting wordt geheven op transacties met cryptomunten te veranderen haalde het niet. Ook een voorstel om lokale overheden om een deel van de ongebruikte coronasteun te laten gebruiken voor infrastructuur sneuvelde.