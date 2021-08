Grieks steunplan voor gedupeerden bosbranden

Grieken die schade hebben ondervonden van de verwoestende bosbranden kunnen rekenen op vergoedingen en opschorting van hun financiële verplichtingen. De overheid betaalt tot 150.000 euro aan mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, bericht de krant Katherimini. Slachtoffers kunnen vanaf 18 augustus online een aanvraag indienen en al een paar dagen later in eerste instantie tussen de 5000 en 20.000 euro ontvangen.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ontvouwde de steunplannen na regeringsoverleg. Hij beloofde herbouw- en herstelprojecten voor met name het zwaar getroffen eiland Evia, waar de branden van de afgelopen acht dagen nog niet onder controle zijn.

Gedupeerden kunnen rekenen op vrijstelling van bepaalde belastingen, schulden en premies. De staat gaat 500 euro huursubsidie uitkeren aan mensen die niet langer in hun woning terechtkunnen. Bedrijven krijgen compensatie tot 70 procent van hun verlies in het vooruitzicht gesteld, met een directe uitkering van 20 procent van de opgegeven schade. Boeren van wie gewassen zijn verschroeid door het vuur krijgen 4000 euro. Volgens de premier komt er geen bureaucratisch gedoe bij de aanvragen.

Langere termijn

Overigens is nog onduidelijk hoeveel mensen, gebouwen en bedrijven zijn getroffen. Voor de langere termijn worden plannen opgesteld om de economie van het eiland weer levensvatbaar te maken.

De branden in Griekenland hebben voor zover geen levens geëist, maar veel mensen hebben hun huis moeten ontvluchten. Het vuur in het noorden van de hoofdstad Athene is grotendeels onder controle, maar op de Peloponnesos zijn nog bosbranden. De verwachting is dat de temperaturen boven de 40 graden blijven, waardoor de vrees is dat veel gebieden weer worden bedreigd zodra de wind aantrekt. Meer dan twintig landen hebben vliegtuigen, brandweerlieden, voertuigen of andere hulp gestuurd.