Geldwisselkantoor: nog veel guldens in bezit van Nederlanders

Los van verstokte verzamelaars gaat het ook om mensen die de valuta als aandenken aan vroeger in bezit hebben. Ook zijn er mensen die niet weten dat het geld nog in te wisselen is voor euro’s, ook al zijn de valuta niet meer in omloop.

In Nederland is het formeel tot 2032 mogelijk om guldenbankbiljetten in te wisselen. Dat kan bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Voor munten is dit niet meer mogelijk. Overigens zijn de inlevertermijnen voor oude biljetten en munten bij centrale banken in Europese landen verschillend. Zo is het in Frankrijk al sinds 2012 niet meer mogelijk biljetten in te leveren. In Duitsland en België is hier helemaal geen termijn aan verbonden.

Opleveren

Ook is het mogelijk elders oude valuta om te wisselen, ook bepaalde munten. Zeker als het gaat om gave en unieke guldenbiljetten kan het inleveren bij een wisselkantoor lonen.

Johan de Ruiter, directeur van Geldwisselkantoor, legt uit dat bepaalde biljetten van 50 gulden met de welbekende zonnebloemen van bepaalde series tot wel twee keer meer kunnen opleveren dan de omgerekende waarde van circa 22 euro. Hele oude biljetten zoals een briefje van 100 gulden uit 1860 kunnen tot wel 1000 euro opleveren.