Iets meer nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Na vier dagen van dalingen is het aantal nieuwe coronabesmettingen dinsdag iets toegenomen. Tussen maandag- en dinsdagochtend zijn 2204 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, 145 meer dan maandag. Vergeleken met vorige week dinsdag bleef het aantal nieuwe gevallen vrijwel gelijk.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 18.048 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 2578 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde is nu al tijden aan het afnemen. Vorige week kwam dit getal nog uit op bijna 3000.

Volgens het instituut zijn er het afgelopen etmaal 7 sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werd het overlijden van twee personen geregistreerd.