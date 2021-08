Regeringsbron Duitsland: overstromingssteunfonds van 30 miljard

Bronnen rond de Duitse regering zeggen dat er een akkoord is bereikt over een steunfonds van 30 miljard euro voor de door overstromingen getroffen gebieden. Dat is ongeveer evenveel als de geschatte schade die het noodweer heeft veroorzaakt.

Door overstromingen in het westen en zuiden van Duitsland kwamen ruim 180 mensen om het leven. Het was het ergste noodweer in Duitsland in de laatste vijftig jaar. Veel wegen en gebouwen zijn verwoest door de watersnood.

28 miljard euro wordt opgebracht door de landelijke overheid en de deelstaten, daarnaast komt 2 miljard van de regering in Berlijn voor het herstellen van infrastructuur, zoals grote snelwegen.

Alle zestien Duitse deelstaten zeiden maandag al akkoord te gaan met het steunfonds. Premier Armin Laschet van de zwaar getroffen deelstaat Noordrijn-Westfalen zei blij te zijn met de solidariteit.