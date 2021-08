Nieuwe minister en staatssecretarissen beëdigd

Koning Willem-Alexander heeft op Paleis Huis ten Bosch een nieuwe minister en twee staatssecretarissen beëdigd. Tom de Bruijn is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Dennis Wiersma staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Steven van Weyenberg staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De bewindspersonen werden half juli al benoemd. Het is de bedoeling dat ze deze portefeuilles op zich nemen tot er een nieuw kabinet zit. Hoe lang dat nog zal duren is de vraag. De formatie loopt nog, maar het ziet er vooralsnog niet naar uit dat daarin een grote doorbraak is bereikt.

Er was een nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat nodig omdat Stientje van Veldhoven die post verliet voor een nieuwe baan. De twee andere portefeuilles werden tijdelijk waargenomen door de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), maar hebben nu weer hun eigen bewindspersonen. De ministers kregen het door de omvang van hun portefeuille anders te druk, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst vorige maand.