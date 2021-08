Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark

De Nederlandse olympische medaillewinnaars en hun coaches zijn dinsdagmiddag gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. TeamNL won op de Olympische Spelen van Tokio 36 medailles, waarmee dit de meest succesvolle Spelen ooit zijn voor de Nederlandse ploeg. In totaal zijn tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles behaald. De medaillewinnaars gaan door naar Paleis Noordeinde, waar ze door koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden ontvangen.