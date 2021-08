Oud-topgeneraal Middendorp: IPCC-rapport ook militair van belang

Het maandag verschenen rapport van het IPCC laat zien hoe belangrijk klimaatverandering is voor de krijgsmacht. Dat zegt voormalig topmilitair Tom Middendorp in een artikel op de website van het ministerie van Defensie. Hij voorziet gevolgen voor de veiligheidssituatie, de taken van militairen en de manier waarop ze hun werk doen.

Middendorp was tot vier jaar geleden de hoogste militair van Nederland, en is tegenwoordig onder meer voorzitter van een raad die adviseert over de gevolgen van klimaatverandering voor veiligheidskwesties. ‘We moeten indringend rekening houden met de consequenties van klimaatverandering’, zegt de generaal buiten dienst. ‘Steeds meer militaire leiders zien de noodzaak in. Het is echt een thema dat door veel Defensies serieus wordt genomen.’

Als gevolg van klimaatverandering zullen militairen vaker ingezet worden om te helpen bij rampenbestrijding in binnen- en buitenland, zegt Middendorp. Dit is de zogenoemde ‘derde hoofdtaak’ van de krijgsmacht. ‘Dat betekent dat Defensie de derde hoofdtaak verder moet professionaliseren.’ Zo zouden er plannen voorbereid moeten worden voor hulpverlening na orkanen, waarbij ook samenwerking met andere landen wordt geregeld.

Onrust

Ook voor hun overige werk heeft klimaatverandering gevolgen. Militairen moeten toegerust worden om onder extremere weersomstandigheden hun werk te kunnen doen. Bovendien kunnen conflicten hoger oplopen, verwacht de generaal.

‘Droogte leidt tot onrust. Stammen zien hun oogst verloren gaan en moeten op een andere manier hun boterham verdienen. Zij worden daardoor ontvankelijker voor criminelen en extremisten. Hoe minder perspectief deze mensen hebben, hoe groter de kans op spanning’, aldus Middendorp op de Defensiewebsite.

Ook kunnen volgens hem spanningen ontstaan tussen Rusland en China vanwege grondstoffen rond de smeltende Noordpool. ‘De NAVO en de EU zullen zich dus meer moeten richten op de noordkant van het grondgebied.’