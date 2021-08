Vertrouwen Duitse beleggers krijgt flinke knauw

Het vertrouwen van beleggers in de Duitse economie heeft een flinke knauw gekregen. Dat komt waarschijnlijk door zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen. Ondanks dat meer dan de helft van de Duitse bevolking volledig is gevaccineerd, dreigen hierdoor weer aanscherpingen van de coronamaatregelen. Mogelijk maken beleggers zich ook zorgen over de Duitse industrie.

In mei werd nog het hoogste vertrouwensniveau in 21 jaar bereikt, maar daarna ging het snel bergafwaarts met het sentiment bij de oosterburen. Volgens het onderzoeksinstituut ZEW, dat de cijfers bijhoudt, is het vertrouwen met een score van 40,4 nu weer terug op het niveau van eind vorig jaar. In juli was nog sprake van een een niveau van 63,3 en in mei ging het om 84,4. Kenners rekenden in doorsnee op een stand van 55,0 voor augustus.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en premiers van de deelstaten vergaderen dinsdag over het coronabeleid. Duitse media berichten dat de vraag centraal zal staan welke maatregelen nodig zijn om een vierde golf van het coronavirus af te wenden, nu het aantal besmettingen weer sneller stijgt. Er wordt naar verwachting besproken hoe de vaccinatiecampagne kan worden opgevoerd. In de aanloop naar het topoverleg gingen in de Duitse politiek ook stemmen op om te stoppen met het gratis aanbieden van sneltesten aan mensen die ook de mogelijkheid hebben om zich te laten inenten.

Intussen heeft de Duitse industrie veel last van verstoringen in internationale toeleveringsketens. Vorige week werd bekend dat de industriële productie in Duitsland in juni voor de derde maand op rij was gedaald. Tegelijkertijd liepen het aantal geplaatste fabrieksorders en de levertijden van producten verder op. Wat hier meespeelt is dat bij sommige grondstoffen tekorten zijn omdat de vraag ernaar heel sterk is toegenomen. De Duitse auto-industrie heeft daarbij veel last van het wereldwijde chiptekort.