Noord-Korea neemt inter-Koreaanse telefoon niet meer op

Noord-Korea neemt de telefoon niet meer op volgens de Zuid-Koreanen die via de ‘inter-Koreaanse communicatielijnen’ dagelijks naar de dictatuur bellen. Daarmee kunnen de twee totaal verschillende Korea’s toch nog een beetje contact houden. Persbureau Yonhap bericht dat telefoontjes van het Zuid-Koreaanse liaisonbureau en via militaire lijnen naar de Noord-Koreaanse collega’s in de loop van dinsdag niet meer worden beantwoord.