Australië doet volgens premier al genoeg tegen uitstoot CO2

Australië doet al genoeg aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en maakt geen extra plannen of doelstellingen daarvoor, zegt de conservatieve premier Scott Morrison. Hij heeft beklemtoond dat het land erg zijn best doet klimaatneutraal te worden, maar hij wil er geen deadline voor vastleggen.

Morrison reageerde op het alarmerende rapport dat het IPCC (Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering) maandag heeft gepubliceerd. Dat waarschuwde dat de temperatuur op de wereld nu sneller stijgt dan aanvankelijk gedacht. Het spreekt over code rood en stelt dat er een onomkeerbare rampzalige klimaatverandering voor de deur staat. Het zou in 2030 al 1,5 graad warmer kunnen zijn en het was juist de bedoeling dat het daarbij bleef. Dit zou vooral te wijten zijn aan menselijke activiteiten die door de uitstoot van fossiele brandstoffen het naderend onheil steeds groter maken.

Morrison wil best meer bijdragen om de uitstoot terug te dringen, maar niet als maatregelen een enorme last gaan opleveren voor bepaalde groepen of regio’s. Dat zou ook politieke problemen veroorzaken volgens plaatselijke media. Morrison blijft tegenstander van extra belastingen op de uitstoot en wil geen tijdstip vastleggen waarop het land klimaatneutraal zou moeten zijn, ook niet het jaar 2050. ‘Ik kan namens Australië geen blanco cheque ondertekenen voor doelstellingen waar geen plan voor is’, aldus Morrison. Hij stelt dat dit soort onzekere doelstellingen per slot van rekening het land veel meer gaan kosten dan voorzien.

Australië is gewend aan extreme droogte en hitte en kent vrijwel jaarlijks bosbranden. De branden worden wel heviger en dat zou door een warmer klimaat komen. In de Australische zomer van augustus 2019 tot maart 2020 brandde 12 miljoen hectare land af. Dat wordt onder meer toegeschreven aan veranderingen in de soorten en de staat van de vegetatie.