Rusland onderzoekt donatiecampagne van bondgenoten Navalni

Volkov en Zjdanov zijn momenteel in ballingschap en wonen dus nu niet in Rusland. Samen met andere medewerkers van het team van Navalni zouden ze geld hebben opgehaald voor de inmiddels verboden organisatie van de Kremlincriticus. De organisatie wordt door de Russische regering gezien als extremistisch.

Volkov was een van de belangrijkste organisatoren van demonstraties nadat Navalni werd opgepakt en later veroordeeld. Hij woonde toen al in het buitenland.

Recent vluchtte Ljubov Sobol, een advocate en bondgenoot van Navalni, ook uit Rusland. Vorige week werd haar bewegingsvrijheid beperkt door de rechtbank vanwege haar rol bij de protesten begin dit jaar. Kort na de uitspraak vluchtte ze naar Turkije om van daaruit te vertrekken naar een onbekende bestemming.