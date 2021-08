Prosus koploper in groene AEX, Corbion onderuit na cijfers

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit onder aanvoering van techinvesteerder Prosus. Speciaalchemiebedrijf Corbion werd daarentegen hard afgestraft na een tegenvallend halfjaarbericht. De resultaten van snellaadbedrijf Fastned vielen wel in de smaak bij beleggers. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef verder terughoudend door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel landen.

Corbion was de grootste daler in de MidKap met een verlies van 8,5 procent. Het bedrijf boekte in de eerste jaarhelft een sterke omzetgroei. Topman Olivier Rigaud verklaarde ‘zeer tevreden te zijn met de record omzetgroei van alle drie business segmenten’. Wel waarschuwde Rigaud voor de toenemende kosten voor transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal. Door de hogere kosten valt de marge dit jaar lager uit dan eerder werd verwacht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 775,29 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1071,01 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Prosus

Prosus won 2,6 procent dankzij een sterke koerswinst van het Chinese Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Telecomconcern KPN was een opvallende daler en sloot de rij in de AEX met een verlies van 3,6 procent, na overnamespeculatie in de sector. De Indiase miljardair Mukesh Ambani, de rijkste man van Azië, overweegt volgens persbureau Bloomberg met zijn conglomeraat Reliance een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland, een concurrent van KPN. Eerder werd al bekend dat moederbedrijf Deutsche Telekom (min 0,2 procent) zijn Nederlandse activiteiten in de etalage had gezet.

Bij de kleinere bedrijven steeg Fastned dik 2 procent. Het snellaadbedrijf zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar flink stijgen. Vooral in het tweede kwartaal was sprake van een sterke groei dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor meer gebruik werd gemaakt van de snellaadstations van het bedrijf.

Luxaflex

Hunter Douglas won bijna 4 procent tot 93,80 euro. De fabrikant van Luxaflex boekte fors meer omzet in de eerste jaarhelft. Oprichter Ralph Sonnenberg probeert al enige tijd de raambekleder volledig in te lijven. Zijn overnamebod van 82,00 euro per aandeel is echter nog altijd onvoldoende om 95 procent van de aandelen in handen te krijgen om een zogenoemde uitrookprocedure te beginnen.

De euro was 1,1735 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent tot 67,46 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 69,85 dollar per vat.