Natuurclubs missen coronamaatregelen in vergunning Formule 1

Twee natuurorganisaties in Zandvoort missen in de evenementenvergunning voor de Formule 1 races begin september voorschriften om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen. De clubs, Stichting Duinbehoud en Stichting Red de Kust, stellen dinsdag dat zij zich erover verbazen dat de burgemeester een vergunning heeft afgegeven voor ‘een grootschalig evenement met 125.000 deelnemers terwijl dit volgens de huidige Covid-19 maatregelen helemaal niet is toegestaan’.

Ze willen dat de burgemeester op korte termijn duidelijk aangeeft wat wel en niet kan tijdens de races en welke bezoekersaantallen worden toegestaan en welke coronamaatregelen noodzakelijk zijn om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen.

Begin augustus lieten de gemeente Zandvoort en evenementenorganisatie Zandvoort Beyond al weten gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort verwacht 3, 4 en 5 september 105.000 bezoekers per dag, maar het kabinet kan op 13 augustus besluiten nog met nieuwe, strenge coronaregels voor evenementen in september te komen. ‘Niemand weet wat het wordt, we wachten af. De gemeente heeft de vergunning afgegeven, maar het kabinet gaat over de coronamaatregelen’, aldus een woordvoerder van de gemeente.