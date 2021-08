Snellaadbedrijf Fastned groeit door toename elektrische auto’s

Fastned is in het tweede kwartaal verder gegroeid. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s boekte meer omzet dan ooit met het opladen van accu’s. Dat komt doordat er steeds meer elektrische auto’s rondrijden. Ook breidde het bedrijf zijn netwerk verder uit.

Tegelijkertijd wijst Fastned erop dat de coronapandemie de resultaten van het bedrijf nog steeds negatief beïnvloedt. Door heel Europa werken er nog steeds meer mensen thuis, waardoor het aantal reisbewegingen lager is dan voor de crisis.

In juli opende Fastned zijn eerste Belgische snelwegstations, tussen Antwerpen en Brussel. In de tweede helft van het jaar begint de bouw van de eerste Franse snelwegstations van het bedrijf. Daarmee wordt naast Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk een zesde land aan het netwerk toegevoegd. Fastned wil dit jaar ruim 45 nieuwe stations bouwen. Daardoor komt het totaal voor eind december op meer dan 175.

Omzet en verlies

De omzet die Fastned in het eerste halfjaar boekte met het opladen van elektrische auto’s was 4,4 miljoen euro, een stijging van 63 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Daarbij werd voor 7,6 gigawattuur aan energie ‘getankt’. Daarmee kon volgens Fastned 38 miljoen elektrische kilometers worden gereden. Het aantal klanten verdubbelde ruim, naar meer dan 65.000.

Fastned boekte in het eerste halfjaar van 2021 een nettoverlies van bijna 16 miljoen euro. Dat komt volgens het bedrijf onder meer doordat het personeelsbestand en netwerk werden uitgebreid. Daarnaast werd er voor 8 miljoen euro aan aandelen uitgekeerd aan werknemers. Vorig jaar werd in dezelfde periode een verlies geboekt van 5,6 miljoen euro.