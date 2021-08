Productie industrie in juni opnieuw op hoogste niveau ooit

De productie van de Nederlandse industrie lag in juni net als een maand eerder op het hoogste niveau ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daardoor het door de coronacrisis geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 17,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei was ook al sprake van forse groei. Toen ging het om een plus van 16,4 procent. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei in juni ruim 7 procent.

De industrie draait al een paar maanden boven pre-crisisniveaus. Aan het begin van de crisis in het voorjaar van 2020 kampte de industrie nog met sluitingen van fabrieken en andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarna zette het herstel in.

Vrijwel alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in juni meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met 68 procent verreweg de hoogste groei.