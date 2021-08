Opnieuw recordaantal coronabesmettingen in Australische staat

Ondanks een al weken durende strenge lockdown krijgt de Australische deelstaat New South Wales met miljoenenstad Sydney de corona-uitbraak niet onder controle. De gezondheidsautoriteiten maakten dinsdag bekend dat er een recordaantal van 356 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Vier ouderen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, geen van allen was ingeënt.

‘We weten dat New South Wales moeilijke tijden doormaakt, maar we weten ook dat vaccinaties een belangrijk hulpmiddel zijn om de verspreiding te verminderen en ziekenhuisopnames te voorkomen’, zei de regionale premier Gladys Berejiklian. ‘Het is zo triest om te horen van sterfgevallen, vooral van oudere mensen, die om welke reden dan ook niet zijn gevaccineerd.’

Grote delen van New South Wales, waaronder Sydney, zijn al sinds eind juni in strikte lockdown. De maatregelen duren in ieder geval tot eind augustus.

Australië is met zijn 25 miljoen inwoners al lang zeer succesvol in de strijd tegen de pandemie door extreem strenge regels. Door de verspreiding van de Delta-variant neemt het aantal gevallen nu echter toe. De vaccinatiecampagne vordert langzaam, mede door scepsis onder de bevolking.