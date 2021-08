Medaillewinnaars gehuldigd en ontvangen door koning en koningin

De Nederlandse olympiërs worden dinsdag op meerdere plekken gehuldigd. Dat begint vroeg in de middag met de medaillewinnaars en hun coaches in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en chef de mission Van den Hoogenband zullen hen toespreken.