Nieuwe bewindslieden De Bruijn, Wiersma en Van Weyenberg beëdigd

De drie vullen de opengevallen plekken op die ontstonden na een aantal verschuivingen in het kabinet. Sigrid Kaag is minister van Buitenlandse Zaken geworden en kon de post voor Buitenlandse Handel er niet bij doen. Ook minister Wouter Koolmees van SZW kreeg het te druk doordat hij de taken van de staatssecretaris op zijn ministerie erbij kreeg. Er was een nieuwe staatssecretaris van IenW nodig omdat Stientje van Veldhoven die positie vroegtijdig verlaat omdat ze ander werk heeft gevonden.

De in 1948 in Eindhoven geboren De Bruijn is geen onbekende op het departement van Buitenlandse Zaken. Hij ging daar na zijn afstuderen aan de slag. Hij klom op tot Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Daarna vertrok hij in 2011 naar de Raad van State. Van juni 2014 tot juni 2018 was hij wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de denktank Clingendael.

De liberaal Wiersma (35) kent het terrein van sociale zaken goed. Hij zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en was enkele jaren daarvoor voorzitter van de FNV-jongerenclub. Hij zat toen ook in de Sociaal-Economische Raad (SER). In de Kamer hield hij zich onder meer bezig met sociale zaken en onderwijs. Sinds de verkiezingen in maart voerde hij het woord over asielbeleid, migratie, mensenhandel, prostitutie en arbeidsmigratie.

Van Weyenberg (48) kwam in 2012 in de Kamer en is al jaren vicefractievoorzitter. Hij hield zich in de Kamer onder meer bezig met pensioenen, inkomensbeleid en belastingen. Voor die tijd werkte hij jarenlang op het ministerie van Economische Zaken. De sociaal-liberaal zit in het formatieteam, dat zich bezighoudt met de vorming van een nieuw kabinet. Het is volgens een woordvoerder van D66 vooralsnog niet bekend of hij dat blijft doen.