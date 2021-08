Merkel en deelstaatpremiers vergaderen over coronabeleid

De Duitse toppolitici komen niet fysiek bijeen, maar overleggen via videoverbinding. De vergadering gaat volgens de agenda van Merkel vooral over coronavaccinaties. Er wordt naar verwachting besproken hoe de vaccinatiecampagne kan worden opgevoerd.

Zo’n 55 procent van de Duitse bevolking geldt als volledig gevaccineerd en dat wordt gezien als te weinig om een nieuwe coronagolf tegen te houden. In de aanloop naar het topoverleg gingen in de Duitse politiek stemmen op om te stoppen met het gratis aanbieden van sneltesten aan mensen die ook de mogelijkheid hebben om zich te laten inenten.

Het coronabeleid is niet het enige onderwerp op de agenda. Er wordt ook gesproken over de nasleep van de overstromingen van afgelopen maand. Die watersnood heeft met name in het westen van Duitsland een enorme ravage aangericht. Er vielen ongeveer 180 doden.