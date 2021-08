Noord-Korea kapittelt VS en Zuid-Korea om militaire oefeningen

Zuid-Korea en de VS beginnen dinsdag met de oefeningen, ondanks de waarschuwing van Pyongyang dat die de voortgang van het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen zouden belemmeren. De oefeningen zijn een ‘ongewenste, zelfdestructieve actie’ die het Noord-Koreaanse volk bedreigt en de spanningen op het Koreaanse schiereiland verhoogt, zei Kim Yo-jong in een verklaring. ‘De Verenigde Staten en Zuid-Korea zullen met een ernstiger veiligheidsrisico worden geconfronteerd door onze herhaalde waarschuwingen om door te gaan met de gevaarlijke oorlogsoefeningen te negeren.’

De afgelopen maanden hebben Noord- en Zuid-Korea weer voorzichtig stappen gezet om de contacten tussen beide landen te herstellen. Eind vorige maand ging de hotline tussen het noorden en het zuiden weer de lucht in. Die telefoonlijn werd in juni 2020 gesloten door Noord-Korea. Kort daarna werd ook een gedeeld kantoor in de gedemilitariseerde zone door de Noord-Koreanen opgeblazen. Het kantoor moest de samenwerking tussen beide landen verbeteren, het opblazen ervan betekende lange tijd het einde van officiële contacten tussen beide landen.