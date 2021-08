Rechter aangesteld voor onderzoek moord Haïtiaanse president

Na ruim een maand is er een rechter aangesteld die de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse gaat onderzoeken. Diverse onderzoeksrechters weigerden eerder de opdracht, maar Mathieu Chanlatte is maandag aangesteld door de deken van de rechtbank in de hoofdstad Port-au-Prince om het gerechtelijk onderzoek te leiden.

‘De rechter mag zich niet laten intimideren’, zei de voorzitter van de Nationale Vereniging van Haïtiaanse Magistraten, rechter Jean Wilner Morin. ‘Het is een onderzoek dat tijd zal vergen. We hopen ook dat de autoriteiten alle nodige middelen ter beschikking zullen stellen aan magistraat Chanlatte en ook zijn veiligheid zullen garanderen’, voegde rechter Morin eraan toe. De Haïtiaanse minister van Justitie en Openbare Veiligheid, Me Rockefeller Vincent, verzekerde dat zijn ministerie alle maatregelen zal nemen om de veiligheid van rechters in het hele land te garanderen.

Moïse werd gedood op 7 juli bij een aanval op zijn huis waarbij minstens 28 mensen betrokken zouden zijn geweest, van wie velen Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf. Diverse verdachten van de moord op de president werkten volgens Amerikaanse media eerder als informant voor veiligheidsdiensten in de VS zoals antidrugsdienst DEA en de federale politiedienst FBI.

44 personen, onder wie 12 Haïtiaanse politieagenten, 18 Colombianen en twee Amerikanen van Haïtiaanse afkomst, zijn volgens de politie inmiddels gearresteerd in verband met deze moord.