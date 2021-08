Ruim honderd miljoen dollar voor misbruikslachtoffers Epstein

Het fonds voor misbruikslachtoffers van Jeffrey Epstein heeft in totaal meer dan 121 miljoen dollar uitbetaald. De laatste toekenningen worden waarschijnlijk voor dinsdag goedgekeurd, zegt beheerder Jordana Feldman tegen de Amerikaanse krant The New York Times.

Het fonds biedt financiële compensatie aan vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van het seksueel misbruik van Epstein. Dinsdag is het precies twee jaar geleden dat de Amerikaanse financier, in afwachting van zijn proces, zelfmoord pleegde in zijn cel.

Epstein werd in 2019 gearresteerd op verdenking van kindermisbruik en mensenhandel. Onder zijn slachtoffers waren tientallen minderjarige meisjes. Streamingdienst Netflix maakte in 2020 een veelbesproken documentaire over het misbruikschandaal.

In totaal dienden 225 mensen een claim in bij het fonds. Niet iedereen kwam in aanmerking voor een uitbetaling, aldus Feldman die met haar team ongeveer 75 claims afwees.