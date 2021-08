Bedrijven Chemelot ‘willen en kunnen’ klimaataanpak versnellen

Het Limburgse industriecomplex Chemelot kan en wil de aanpak van CO2-maatregelen versnellen. De bedrijven op het complex bij Geleen nemen verantwoordelijkheid om de afgesproken klimaatdoelen te halen, laat het bedrijvencomplex weten in een reactie op het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Volgens Chemelot zijn het complex en de daar gevestigde bedrijven een ‘onmisbare schakel’ in de oplossing voor het klimaatprobleem.

‘We voelen ons verantwoordelijk voor de hele productketen’, zegt het chemiecomplex, dat tot 2030 een aantal maatregelen tegen klimaatverandering neemt. Chemelot zegt grondstoffen gedeeltelijk te gaan vergroenen, bepaalde productieprocessen elektrisch te maken en energie-efficiënt te gaan werken. Ook wordt er CO2 opgeslagen als tijdelijke oplossing.

Na 2030 wordt de vergroening van grondstoffen belangrijker, zegt Chemelot. Zo nemen petrochemiebedrijf SABIC en recyclebedrijf Plastic Energy in 2022 een nieuwe fabriek in gebruik voor het omzetten van plastic afval in een nieuwe grondstof voor nieuwe producten. ‘Ook andere bedrijven op Chemelot bereiden momenteel grote projecten voor die de broeikasgas-uitstoot verder verminderen’, zegt het bedrijf in een verklaring.

Uit het klimaatrapport van VN-panel IPCC bleek maandag dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het rapport noemde verder de stijging van de zeespiegel door de opwarming van de aarde onomkeerbaar.