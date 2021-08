Marechaussee: geen boetes uitgedeeld bij controle coronabewijs

De Koninklijke Marechaussee heeft maandag bij de Belgische grens geen boetes hoeven te geven omdat reizigers geen geldig coronabewijs bij zich hadden. Hoewel mensen al vanaf zondag gecontroleerd konden worden op zo’n bewijs, werd dit maandag voor het eerst gedaan. Volgens een woordvoerder zijn vanaf 13.00 uur zo’n 65 auto’s steekproefsgewijs aangehouden in Bladel, waar reizigers via de A67 de grens van België met Nederland passeren. Ze werden naar een controlepost vlakbij Eersel begeleid.

Reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, moeten per 8 augustus een coronabewijs kunnen laten zien, oftewel een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatief testbewijs. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Wie tijdens een controle geen coronabewijs bij zich heeft, krijgt een boete van 95 euro.

‘Je ziet dat in landen als België en Frankrijk strenge regels gelden, dus de meeste mensen zijn wel voorbereid’, aldus de zegsman. Naast Nederlanders zijn veel Belgen en Duitsers gecontroleerd. Volgens de marechaussee is dat toeval.