Shell bestudeert IPCC-klimaatrapport nog

Olie- en gasbedrijf Shell komt nog niet met een reactie op het klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC. De Brits-Nederlandse onderneming laat weten dat rapport nog te bestuderen en tot die tijd niet te kunnen reageren. Of en wanneer Shell wel reageert is volgens een woordvoerder niet duidelijk.

Wel onderkent Shell volgens de zegsman de noodzaak voor klimaatmaatregelen. Daarbij verwijst hij naar de plannen van Shell om in 2050 per saldo energieneutraal te zijn.

De activistische aandeelhouder Follow This meent al jaren dat Shell te weinig doet en probeert het bedrijf samen met andere aandeelhouders tot meer actie te bewegen. Ook de laatste plannen vindt Follow This niet voldoende. De kritische organisatie liet in een reactie op het IPCC-rapport weten dat het te laat is voor een geleidelijke klimaattransitie en dat onmiddellijke actie vereist is.