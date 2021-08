Nederland stuurt spullen voor opvang migranten in Litouwen

Vrachtwagens met stapelbedden, dekens en kledinglockers zijn vanuit Nederland onderweg naar Litouwen. Met de spullen wil Nederland het land helpen bij de opvang van migranten. Litouwen heeft al een aantal weken te maken met een stroom migranten, afkomstig uit vooral Irak en Afrikaanse landen, die via Belarus het land binnenkomt.

Belarus biedt migranten gelegenheid om ‘op irreguliere wijze’ de grens over te steken. Het is de reactie van het Belarussische regime op sancties die de Europese Unie eerder oplegde in verband met mensenrechtenschendingen en onderdrukking, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nederland stuurt vijfhonderd stapelbedden, tweeduizend dekens en vijfhonderd kledinglockers. Ook wordt bekeken of Nederland Litouwen nog op andere manieren kan ondersteunen.