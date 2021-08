Tientallen reizigers brengen vakantie door in quarantainehotel

Tientallen reizigers moeten tijdens hun vakantie verplicht in een quarantainehotel verblijven, of blijven achter op het vakantieadres terwijl familie of vrienden naar huis vliegen. Dat blijkt uit een rondgang langs reisorganisaties. Bij Corendon moesten de afgelopen zes weken zeventig mensen tijdens hun vakantie in quarantaine. Bij Sunweb ging het ook om tientallen reizigers, al werden daar geen exacte aantallen genoemd. TUI kon geen aantallen noemen, maar bevestigt dat het regelmatig reizigers heeft die in afzondering moeten.

Sunweb had recent nog te maken met een 19-jarige vrouw met een positieve coronatest, die alleen achter bleef op het vakantieadres. De directeur van Sunweb, Mattijs ten Brink, legt uit dat de reisleiding die ter plekke is, op zo’n moment hulp aanbiedt. ‘De reisleiding doet boodschappen en zorgt dat zo’n meisje eten heeft en af en toe een gesprekje over hoe het gaat’, aldus Ten Brink. Een woordvoerder van Corendon benadrukt dat het om een klein aantal reizigers gaat. ‘Sinds eind juni gingen 100.000 reizigers met ons op vakantie, maar voor die zeventig mensen is het natuurlijk hartstikke vervelend.’

Het aantal mensen dat alleen achterblijft op het vakantieadres zal de aankomende weken stijgen door de nieuwe regels van de Nederlandse overheid, verwacht de woordvoerster van TUI. Sinds zondag gelden nieuwe inreisvoorwaarden, waarbij reizigers die niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn een negatieve coronatest moeten tonen voordat zij vliegen. ‘Vooral jongeren zijn nog niet volledig gevaccineerd, bij die groep kan het aantal achterblijvers de aankomende tijd stijgen’, aldus de zegsvrouw van TUI.

Volgens Ten Brink van Sunweb hangt het af van de bestemming en de lokale autoriteiten wat er dan gebeurt. ‘Soms mogen mensen in hun eigen hotel blijven, soms moeten ze naar een specifiek hotel voor mensen met corona.’ Sunweb regelt dat en de verzekering zal het betalen, als de reiziger tenminste op de juiste manier verzekerd is. De woordvoerster van TUI raadt vakantievierders aan om te controleren of hun verzekering ook aan corona gerelateerde zaken dekt. ‘Anders kan zo’n week quarantaine behoorlijk in de kosten lopen.’