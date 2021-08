Oliebedrijven onder druk op Wall Street

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stonden maandag bij de opening van de aandelenbeurzen in New York op verlies. De fondsen gingen omlaag in het kielzog van de dalende olieprijzen, na onder meer een nieuw rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties en zorgen over de vraag naar olie. Ook in Europa leverden olieconcerns al in.