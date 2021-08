Laagst aantal nieuwe coronagevallen in ruim een maand

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is maandag voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2077 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, het laagste aantal sinds 5 juli.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde zondag 2347 nieuwe positieve tests. Dat cijfer gaf mogelijk wel een vertekend beeld omdat niet alle meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing. Het effect daarvan is volgens een woordvoerder van het RIVM echter erg klein.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 18.096 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 2585 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde is nu al tijden aan het afnemen.

Volgens het instituut zijn er het afgelopen etmaal twee sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werd ook het overlijden van twee personen geregistreerd.