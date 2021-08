Franse spoorwegen geven goedgekeurde reizigers corona-polsband

Sinds maandag is een bewijs dat men gevaccineerd is tegen, negatief getest op of genezen van het coronavirus ook verplicht voor langere reizen in trein of bus. Het heeft de vervoersbedrijven voor een enorme extra taak geplaatst. Volgens Franse media zijn er niet genoeg controleurs, zeker nu er zo veel Fransen op vakantie zijn. Maar volgens de staatssecretaris van Transport, Jean-Baptiste Djebbari, wordt alles in het werk gesteld om zo veel mogelijk controles uit te voeren. Hij verwachtte dat maandag alle reizigers in één op de vier langeafstandstreinen worden gecontroleerd. Er zijn niet alleen controles voor het instappen, maar ook in de treinen en na aankomst.

