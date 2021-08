Ministerie wilde niet massaal tests op de post doen vanwege hitte

De reden dat de komende weken bestelcodes in plaats van sneltesten worden rondgestuurd is vooral omdat men bang was dat de sneltesten te warm zouden worden tijdens de zomerperiode. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. Grootschalig sneltesten uitdelen stuit op allerlei praktische problemen.

Tussen nu en september krijgen alle huishoudens een code thuisgestuurd waarmee ze twee zelftesten kunnen bestellen. Die worden vervolgens binnen tien dagen verzonden. Het idee is dat mensen zich na de vakantie laten testen voor ze zich weer mengen in het maatschappelijk verkeer. Dat roept de vraag op waarom er niet voor is gekozen om iedereen gewoon rechtstreeks een sneltest toe te sturen.

Dat was om praktische redenen, zegt het ministerie. De meeste tests mogen niet warmer worden dan dertig graden. Toen de plannen voor dit project werden opgesteld, was de vrees dat dat tijdens de zomer mis zou gaan. Als mensen met vakantie zijn en de test een tijdje op de mat ligt, kan hij minder betrouwbaar worden. Bovendien is de kans kleiner dat mensen tests ongebruikt weggooien als ze deze zelf moeten bestellen in plaats van direct opgestuurd krijgen.

Werkgevers

De tests worden verdeeld op basis van het adres: twee stuks per huishouden. Ook dat was deels om praktische redenen. Zo hoeven alleen pakketjes met twee tests verstuurd te worden. Dat is goedkoper dan twee pakketjes met één test erin, of verschillende pakketjes samenstellen met verschillende aantallen tests. Bovendien is het beter voor de privacy, zegt het ministerie. De bestellingen gaan nu op adres, dus niet op naam.

De komende tijd gaat de overheid weer in overleg met de werkgevers kijken wat er moet gebeuren met sneltesten voor medewerkers. Koninklijke Horeca Nederland wil bijvoorbeeld dat horecapersoneel weer gratis zelftesten kan laten doen, zoals tot eind vorige maand mogelijk was. Het ministerie sluit niet uit dat zo’n regeling weer tot stand gebracht wordt.

Op de plank

Vrijdag meldde Trouw dat de overheid nog zo’n 32 miljoen sneltesten op de plank heeft liggen die vooralsnog niet worden gebruikt. Het is volgens het ministerie van Volksgezondheid niet mogelijk om die zomaar uit te delen omdat het gaat om tests voor professioneel gebruik. Waar ze wel ingezet zouden kunnen worden, is nog de vraag.

De tests hebben volgens de krant ruim negen euro per stuk gekost. Dat is meer dan tests nu in de winkels en apotheken kosten, maar was volgens het ministerie wel in lijn met de prijs die op het moment van bestellen (eind vorig jaar) normaal was. Trouw meldde op basis van stukken dat er destijds ook tests gekocht konden worden voor zo’n vijf tot zeven euro per stuk.