Follow This: het is te laat voor geleidelijke energietransitie

Oliebedrijven die voor een geleidelijke energietransitie pleiten, verliezen elke geloofwaardigheid. Dat maakt de activistische aandeelhouder Follow This, een bekende criticus van olie- en gasconcern Shell en de olie-industrie in bredere zin, op uit het nieuwe klimaatrapport van VN-Klimaatpanel IPCC.

‘Shell, dat een geleidelijke transitie voorstaat en zijn emissies niet drastisch wil verlagen in dit decennium, kan niet blijven beweren een strategie te hebben die in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs’, benadrukt Mark van Baal van Follow This in een eerste reactie.

Follow This is in Nederland vooral bekend van het eigen klimaatvoorstel dat het al jaren ter stemming laat brengen op de aandeelhoudersvergaderingen van Shell. Die pogingen zijn telkens door een meerderheid van de aandeelhouders verworpen, hoewel het aantal voorstemmen wel groeide. Dit jaar kwam Shell ook met eigen klimaatplannen. Die kregen wel goedkeuring van genoeg aandeelhouders. Maar Follow This vindt de door Shell gekozen weg niet voldoende.

Onmiddelijke acties

‘We hopen dat CEO’s die onderdeel van de oplossing willen zijn, dit rapport lezen en eindelijk de enige logische conclusie trekken: hun emissies moeten onmiddellijk drastisch omlaag’, zegt Van Baal over het nieuwe klimaatrapport. Praten over ‘netto-nul-emissies’ in 2050 is volgens hem zinloos zonder onmiddellijke actie. ‘Er is geen tijd meer voor de geleidelijke transitie die oliebedrijven graag willen. Als ze een geleidelijke transitie hadden gewild, hadden ze daarvoor moeten kiezen eind jaren tachtig, toen het IPCC werd opgericht. In plaats daarvan kozen ze toen voor het financieren van klimaatontkenning.’

Shell heeft nog niet op het nieuwe klimaatrapport gereageerd.