Adempauze voor brandbestrijders in Griekenland

Na ruim een week van koortsachtig talloze branden blussen is de situatie in Griekenland iets verbeterd. Doordat de wind wat is gaan liggen, werd het vuur minder aangewakkerd en braken geen nieuwe branden uit. Wel zit er een nieuwe hittegolf aan te komen.

In het noorden van Athene smeult het nog en proberen hulpdiensten kleine brandhaarden onder controle te krijgen. Op de Peloponnesos kunnen de grote branden onder controle worden gehouden, maar de vrees is dat zodra de wind aantrekt veel gebieden weer worden bedreigd.

Op het eiland Evia strijden nog altijd honderden brandweerlieden tegen verwoestende natuurbranden. Op het noordelijke deel van het eiland is zoveel bos afgebrand dat het vuur langzaam dooft. Aan de westkust van het eiland worden blushelikopters ingezet tegen een grote vlammenzee.

Hulp van EU-landen

De hulp van andere EU-landen bestaat inmiddels uit negen vliegtuigen, duizend brandweerlieden en tweehonderd voertuigen. Onder meer Frankrijk, Duitsland, Polen en Oostenrijk hebben extra materieel gestuurd.

Ook in Noord-Macedonië, Albanië, Turkije en Italië schieten EU-landen te hulp. In dat laatste land werd opnieuw bewijs gevonden van opzettelijke brandstichting na de evacuatie van honderden mensen in Campomarino Lido aan de Adriatische kust. Op Sicilië heeft de politie een brandstichter op heterdaad betrapt.

De situatie in de door bosbranden getroffen kustgebieden van Turkije is verbeterd. De branden in de regio zijn grotendeels onder controle. Bij de huidige branden is naar schatting 1500 vierkante kilometer land verwoest. Gezien de aanhoudende hitte en droogte is het brandgevaar nog niet geweken.