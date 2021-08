Schiphol: gezamenlijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen

Schiphol ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Dat zegt een woordvoerster in reactie op de publicatie van een nieuw klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC. ‘Daarin zijn stappen gezet, maar belangrijker is dat we de komende jaren met elkaar doorpakken.’ KLM vindt het te vroeg om te reageren. De luchtvaartmaatschappij wil eerst het rapport bestuderen.