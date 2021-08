Verzekeraars benieuwd naar regionale effecten klimaatverandering

Verzekeraars vinden het goed dat er ‘gedegen onderzoek’ wordt gedaan naar de klimaatverandering, maar zijn daarbij vooral geïnteresseerd in een nog te verschijnen rapportage over de regionale effecten. Dit omdat de gevolgen regionaal zeer kunnen verschillen, laat het Verbond van Verzekeraars weten in een reactie op het nieuwe klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC.

In oktober komt het Nederlandse KNMI naar verwachting met het zogenoemde Klimaatsignaal’21. Dit is een duiding van van de bevindingen van het IPCC voor Nederland. Dan gaat het onder meer om de nieuwste inzichten ten aanzien van de zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. Op basis van die studie zal het Verbond van Verzekeraars dan ook een doorrekening doen met betrekking tot schadecijfers.

De afgelopen jaren is klimaatverandering een steeds groter thema geworden binnen de verzekeringssector. De recente grote waterschade in Limburg liet zien wat extreem weer voor gevolgen kan hebben. Voor verzekeraars betekenden de hevige regenval en het hoogwater duizenden schadeclaims. Het is nog niet bekend hoe hoog het schadebedrag is. Mogelijk loopt dit in de honderden miljoenen euro’s.