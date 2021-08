Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag iets toegenomen, na de lichte daling een dag eerder. In totaal liggen er nu 690 patiënten met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat zijn er zeventien meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).