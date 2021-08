Loekasjenko ontkent beschuldiging over sprintster en ‘moord’ Kiev

De president van Belarus, Aleksandr Loekasjenko, heeft recente beschuldigingen aan het adres van zijn regering tegengesproken. Hij heeft naar eigen zeggen helemaal niets te maken met de dood van een dissident uit Belarus, Vitali Tsjitsjov, in Oekraïne. De uitgeweken dissident is recent onder verdachte omstandigheden dood in een park in Kiev gevonden. De plaatselijke politie vermoedt een misdrijf.