Moederbedrijf Marlboro biedt dik miljard op maker astmamedicijn

Philip Morris heeft omgerekend 1,2 miljard euro over voor de Britse fabrikant van astmamedicijnen Vectura. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten probeert zich steeds meer te richten op andere producten, omdat vooral mensen in ontwikkelde economieën vaker willen stoppen met roken. Philip Morris streeft ernaar in 2025 een omzet van ten minste 1 miljard dollar te boeken met producten die geen nicotine bevatten.