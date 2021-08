Norwegian Cruise Line mag in Florida voorlopig vaccinbewijs eisen

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line mag van de rechter in Florida voorlopig een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus verlangen van mensen die aan boord van zijn cruiseschepen gaan. Eerder voerde de Amerikaanse staat nog een wet in die bedrijven verbiedt om een vaccin als voorwaarde te stellen voor het aanbieden van diensten. Maar volgens de rechter mag die wet niet worden gehandhaafd zolang er nog een juridische strijd aan de gang is.

Het concern, dat tevens de merken Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises voert, stapte vorige maand zelf naar de rechter. De onderneming vond dat de nieuwe wet van gouverneur Ron DeSantis van Florida in strijd is met federale wetgeving in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC kwam eerder zelf met de optie voor cruisemaatschappijen om weer te gaan varen als tenminste 95 procent van de passagiers en bemanning hun prikken zouden hebben gehad. Norwegian Cruise Line besloot iets verder te gaan dan het CDC verlangde en achtte het door die maatregel verantwoord om halverwege deze maand eindelijk weer vanaf havens in Florida te gaan varen.

Vaccinverplichtingen

Verspreid over het het land hebben tal van grote bedrijven, waaronder Google en Facebook, de laatste tijd al vergaande vaccinverplichtingen aangekondigd voor hun Amerikaanse personeel. Daarmee wijkt de situatie in de VS duidelijk af van die in Nederland. Voor Nederlandse medewerkers van de bedrijven geldt dat de Nederlandse grondwet erin voorziet dat medewerkers niet zomaar verplicht kunnen worden tot het ondergaan van testen of een vaccinatie. Hierop wezen de vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW onlangs.

Enkele Nederlandse reisorganisaties en een dansschool zeiden vorige week dat ze willen dat hun klanten volledig gevaccineerd zijn. Het ministerie van Volksgezondheid kon niet zeggen of dit geoorloofd is. In dergelijke specifieke gevallen zou het aan een rechter zijn om de afweging te maken of het mag of niet.

In principe is het vragen van een vaccinatiebewijs niet toegestaan in Nederland. De wet die het gebruik van coronatoegangsbewijzen mogelijk maakt, is specifiek van toepassing op vier sectoren: de horeca, cultuur, sport en evenementen. Alleen als het kabinet ertoe besluit, en de Tweede Kamer instemt, kunnen toegangsbewijzen daar ook worden ingevoerd.