Chinese fabrikanten worstelen met prijsstijgingen materialen

Fabrikanten rekenden in juli 9 procent meer voor hun producten in vergelijking met een jaar eerder, aldus de officiële cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is evenveel als in mei toen de inflatie het hoogste niveau in dertien jaar bereikte. Kenners gingen er in doorsnee van uit dat de producentenprijzen met 8,8 procent zouden zijn gestegen, gelijk aan het niveau van een maand eerder.

De Chinese overheid probeert met het verhogen van exporttarieven op bepaalde ijzer- en staalproducten de prijsstijgingen te temperen. Daarnaast verleent Peking tijdelijk vrijstelling voor tarieven op ijzer en schroot en zijn er heffingskortingen geschrapt voor de export van sommige staalproducten om het aanbod op de binnenlandse markt te vergroten.

Zorgen over herstel

De op een na grootste economie ter wereld heeft zich grotendeels hersteld van de strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar door een toename van het aantal besmettingen met de Delta-variant is de bezorgdheid over het herstel toegenomen. De vrees bestaat dat de inflatie verder kan oplopen nu lockdowns in delen van het land leveringsproblemen veroorzaken.

Het leven voor huishoudens in de tweede economie van de wereld werd gemiddeld ook iets duurder, maar de inflatie liep daarbij minder hard op dan een maand eerder. De consumentenprijzen stegen in juli met 1 procent op jaarbasis. De gemiddelde verwachting hier was een stijging van de prijzen met 0,8 procent nadat een maand eerder sprake was van een inflatie van 1,1 procent.

Deze afname werd met name veroorzaakt door dalende voedselprijzen. Zo is de prijs van varkensvlees met 43,5 procent gedaald op jaarbasis, mede dankzij toegenomen voorraden. Extreem weer heeft er in bepaalde delen van China wel voor gezorgd dat de kosten voor de productie, opslag en transport van verse groenten duurder werden.