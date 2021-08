China straft lokale bestuurders om uitbraak Delta-variant

China wist de binnenlandse verspreiding van het virus vorig jaar nog tot bijna nul terug te brengen. Het land heeft al maanden geen sterfgevallen door corona meer gemeld, maar kampt inmiddels wel weer met een nieuwe uitbraak. Die heeft zich verspreid naar tientallen steden en is gelinkt aan schoonmakers op een vliegveld in Nanjing.

De Chinese autoriteiten vertrouwen niet alleen op vaccinaties om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze reageren op uitbraken door lokaal strenge lockdowns op te leggen en massaal mensen te testen.

Dat gebeurde vorige week onder meer in de metropool Wuhan, waar het coronavirus in 2019 voor het eerst opdook. Daar maakten de autoriteiten zondag bekend dat ze in enkele dagen tijd nagenoeg alle 11 miljoen inwoners hebben getest.