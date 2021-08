Miljoenen voor snelgroeiende Rotterdamse vrachtbemiddelaar Shypple

Het snelgroeiende Rotterdamse bedrijf Shypple, een digitaal platform voor internationaal vrachtvervoer, heeft in een nieuwe investeringsronde in totaal ruim 25 miljoen euro opgehaald. Met het geld wordt het platform verder ontwikkeld en wil het bedrijf verder groeien. Met een deel van de investering neemt Shypple branchegenoot en logistiek dienstverlener Milestone over en wil het bedrijf de papierwinkel van de vrachtindustrie digitaliseren. Zo wordt het bedrijf naar eigen zeggen de eerste digitale expediteur in Nederland voor versproducten via luchtvracht en zeevracht.

Het geld komt van onder meer investeringsmaatschappij Dutch Founders Fund, regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en BOM Brabant Ventures. De partijen investeerden al in Shypple en vergroten nu hun belang. Ook de directeuren van Milestone blijven betrokken en deden een investering van ‘meerdere miljoenen’. Mede dankzij de deal, waardoor de digitale expediteur zeven kantoren in China erbij krijgt, rekent Shypple volgend jaar op een omzet van 250 miljoen euro.

Shypple werd eind 2016 opgericht door Jarell Habets. Het bedrijf heeft vestigingen in Rotterdam en bij Schiphol. Ook werken enkele tientallen werknemers bij Chinese vestigingen en bij softwareontwikkelkantoren in Oekraïne en Rusland. Het bedrijf heeft circa 900 directe en duizenden indirecte klanten. Milestone is opgericht in 2004 en specialist in het vervoeren van vracht op temperatuur. Het bedrijf heeft kantoren op Schiphol en bij Capelle aan den IJssel, maar zit ook in Midden-Amerika en China. Na de overname werken er in totaal 120 mensen bij Shypple.

Logistieke keten

Volgens Habets krijgen vrachtvervoerders met het platform meer controle over de logistieke keten en besparen ze daarmee kosten. Bedrijven kunnen hun vracht volgen tot de bestemming. ‘De bureaucratie in de wereldhandel is groot. Volgens industrie-experts gaat zo’n 30 procent van de totale verschepingskosten op aan de papierwinkel.’

Verdere digitalisering van de logistieke keten zou ook het huidige tekort aan expediteurs kunnen oplossen. Daar is Shypple niet direct voor bedoeld, zegt Habets, maar digitalisering zal volgens hem wel zorgen voor een verschuiving van de werkgelegenheid in de transportsector naar meer technische krachten. Een derde van het huidige Shypple-personeel bestaat uit software-ontwikkelaars.

Consumenten zouden op termijn door digitalisering van dit gedeelte van de keten ook goedkoper uit kunnen zijn. Op dit moment heeft het internationale vrachtvervoer nog last van de naweeën van de coronapandemie, zoals een groot tekort aan containers waardoor de prijzen voor transport stijgen.