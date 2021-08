Uitspraak in zaak fatale aanrijding pakketbezorger Wijchen

De rechtbank in Utrecht doet maandag uitspraak in de zaak tegen de 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden. Hij wordt ervan verdacht november vorig jaar in een woonwijk in Wijchen een 42-jarige man dood te hebben gereden die hem op zijn rijgedrag aansprak. Er is zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.