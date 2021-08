Tunesië zet tijdens ‘open dag’ half miljoen prikken

Tunesië heeft in een dag meer dan een half miljoen prikken gezet. Volgens de volksgezondheidsminister zijn zondag 551.000 mensen ingeënt tegen corona, nadat alle veertigplussers door president Kais Saied waren opgeroepen om op deze ‘open dag’ een prik te halen in een van de meer dan 300 vaccinatiecentra.

Veel mensen in het land zijn ontevreden over de aanpak van de coronacrisis en de traagheid van de vaccinatiecampagne. Na vijf maanden zijn 1,3 miljoen Tunesiërs volledig ingeënt. De ic-afdelingen van de ziekenhuizen in Tunesië liggen vol met coronapatiënten en artsen klagen over de werkdruk en het tekort aan zuurstof voor patiënten.

Het land heeft 6 miljoen vaccins gekregen van andere landen en krijgt er volgens de president nog eens 6 miljoen. Saied hoopt dat halverwege oktober minstens de helft van de bijna 12 miljoen inwoners een eerste prik heeft gehad. In Tunesië zijn sinds het begin van de uitbraak meer dan 610.000 besmettingen vastgesteld. Zeker 20.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

Tunesië telt een van de hoogste aantallen doden als gevolg van corona per hoofd van de bevolking ter wereld. Ook worstelt het land met de economische gevolgen van de pandemie en verkeert het in een politieke crisis. Vorige maand stuurde de president de premier weg en schortte hij de werkzaamheden van het parlement voor dertig dagen op.