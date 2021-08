Overstromingen in noorden van Italië, natuurbranden in het zuiden

In de noordelijke provincie Zuid-Tirol vond een aardverschuiving plaats. Daarbij werden verschillende voertuigen vernield, maar vielen geen gewonden. Het noorden van de provincie kreeg in 24 uur tijd 87 liter water per vierkante meter te verwerken. Wegen en kelders liepen onder water.

De wateroverlast stond in schril contrast met zuidelijke delen van het land, waar natuurbranden landbouw- en natuurgebieden bedreigen. Duizenden hectaren bos, weilanden en olijfgaarden zijn al verbrand, evenals vee. Boeren hadden in het zuiden al eerder te lijden onder de droogte. Daardoor zal de graanoogst volgens landbouwassociatie Coldiretti mogelijk 10 procent lager uitvallen dan vorig jaar en de oogst van fruitsoorten als kersen, perziken en nectarines zelfs 50 procent.

Het vuur bedreigt ook natuurreservaten, zoals het nationale park Aspromonte in Calabrië en het Parco delle Madonie op het eiland Sicilië. In de buurt van het stadje San Lorenzo, nabij het Aspromonte-park, kwamen een man en een vrouw om toen het vuur hun boerderij bereikte, zei de brandweer vrijdag.